В Армении заявили о близости мира с Азербайджаном

Азербайджан предпринимает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе. Об этом заявил премьер Армении.

Мир с Азербайджаном еще никогда не был так близок, заявил глава правительства Армении. Далее он отметил, что мир нужен как Еревану, так и Баку.

«Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Азербайджан предпринимает шаги, которые способствуют установлению мира на Южном Кавказе, между Ереваном и Баку возможно заключение соглашения»

– Ален Симонян

Ранее сообщалось о том, что в ходе встречи на неформальном саммите глав стран СНГ главы Азербайджана и Армении обменялись рукопожатиями.