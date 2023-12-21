Алиев и Пашинян обменялись рукопожатием на саммите СНГ

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожали друг другу руки. Таким образом они поздоровались на неформальном саммите глав стран СНГ.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поздоровались за руку.
Главы государств приветствовали друг друга на неформальном саммите глав государств СНГ, который проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
Встреча в Северной столице стала для Алиева и Пашиняна первой с момента проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Ильхам Алиев прилетел в Петербург сегодня утром. Никол Пашинян прибыл в Россию днем ранее: накануне он участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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