Вестник Кавказа

Алиев и Пашинян обменялись рукопожатием на саммите СНГ

Алиев и Пашинян обменялись рукопожатием на саммите СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожали друг другу руки. Таким образом они поздоровались на неформальном саммите глав стран СНГ.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поздоровались за руку.

Главы государств приветствовали друг друга на неформальном саммите глав государств СНГ, который проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Встреча в Северной столице стала для Алиева и Пашиняна первой с момента проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Ильхам Алиев прилетел в Петербург сегодня утром. Никол Пашинян прибыл в Россию днем ранее: накануне он участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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