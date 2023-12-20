Будет ли встреча Алиева и Пашиняна в Санкт-Петербурге?

Проведут ли президент Азербайджана и армянский премьер двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге? О возможности переговоров "на полях" Высшего Евразийского экономического совета рассказал представитель Кремля.

Каких-либо конкретных планов по двусторонним встречам глав государств, в том числе Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, при возможном участии Владимира Путина, в Петербурге не составлялось.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться"

– представитель Кремля

Заседание ВЕЭС проходит в эти минуты в Президентской библиотеке. Завтра же состоится неформальный саммит СНГ.