На освобожденных землях Газахского района пограничник подорвался на мине

Спустя неделю после начала делимитации границы между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении на армянской мине подорвался азербайджанский пограничник – это случилось на деоккупированной территории газахского села Гушчу Айрым.

Первой жертвой минного террора Армении на мирно освобожденной территории Газахского района сегодня стал пограничник Вусал Исмаилов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре АР, Исмаилов наступил на мину, зайдя на землю, где ранее находились оккупационные войска Армении. Инцидент произошел на западной окраине села Гушчу Айрым.

В настоящее время военная прокуратура Шамкира ведет следствие в связи с подрывом пограничника.

Пострадавший был госпитализирован в ЦКБ Газахского района, ему пришлось ампутировать левую стопу, он в тяжелом состоянии.

Инцидент показывает, что даже на добровольно возвращенных Арменией землях Азербайджана минная угроза остается крайне высокой.