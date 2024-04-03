Вестник Кавказа

Анкара не разрешила первомайское шествие в Стамбуле

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за возросшей угрозы террористической опасности в Стамбуле на 1 мая не будет большого праздничного шествия – власти отказали активистам в митинге на площади Таксим. В то же время, в 55 провинциях республики пройдет 103 первомайских демонстрации.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал о первомайских демонстрациях, которые пройдут по всей стране за исключением Стамбула. Он отметил, что в 55 провинциях властями согласованы 103 праздничных шествия на 1 мая.

"Исключение касается Стамбула, который в 2023 году принял 17,5 млн туристов, города, являющегося центром образования, культуры, искусства, торговли и промышленности нашей страны"

– Али Ерликая

Он уточнил, что профсоюзные организации запрашивали разрешение на демонстрацию на площади Таксим, однако власти исключили эту площадь из списка отведенных под первомайские празднования локаций. Министр пояснил, что дело в сведениях о подготовке терактов в Стамбуле на 1 мая.

Для обеспечения безопасности горожан и туристов активистам предложено вместо массовых шествий прийти к монументу Республики и выступить с праздничными речами для медиа-ресурсов.

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