Армянский посол в ЕС Тигран Балаян обратился к российским властям через СМИ с уверениями, что расширение зоны влияния Запада на Армению не угрожает России. При этом он не привел никаких действительных аргументов и назвал всестороннее укрепление отношений Еревана с Брюсселем и всеми странами ЕС "национальными интересами" Армении.

Армянский дипломатический представитель в ЕС Тигран Балаян дал интервью Politico, в котором заявил о нежелании Еревана разрывать выгодные для него связи с Москвой. Эту посылку он связал с оправданием расширения контактов Армении с Евросоюзом, утверждая, что внедрение западных силовых структур в РА ничем не угрожает России.

"География Армении означает, что исторически и практически у нее так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе"

– Тигран Балаян

Дипломат пояснил, что с точки зрения армянских властей между армяно-европейскими и армяно-российскими отношениями нет противоречий. Одновременно он признал, что Армения соблюдает западные санкции против РФ, чтобы не попасть под удар Евросоюза и США, но попытался заверить Москву, что это не свидетельствует у "развороте" Еревана на Запад.

Также Тиграл Балаян сообщил, что развитие тесных контактов с ЕС во всех сферах, включая сферу безопасности, продиктовано национальными интересами Армении. По его словам, в эти интересы сейчас входит наличие безупречных связей со всеми странами ЕС. При этом дипломат не пояснил, почему именно сейчас национальные интересы выглядят именно так, а только ограничился повтором, что глобальное сближение Еревана с Брюсселем не повредит Москве.

Таким образом, интервью Балаяна было посвящено попытке примирить Армению с Россией, но без какого-либо учета реальных российских интересов на Южном Кавказе. В эти интересы входит устранение из региона деструктивных внерегиональных сил, к которым безусловно относятся еврочиновники и западные силовики. Если Ереван действительно хочет успокоить Москву, ему стоило бы дать гарантии нераспространения военного присутствия ЕС, США и НАТО на территорию Армении, а не расточать уверения через СМИ.