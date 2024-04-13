Оверчук: ждем Пашиняна на саммите ЕАЭС

Вице-премьер сообщил, что Россия ждет Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС, который пройдет в Москве 8 мая. Ранее в Кремле выразили надежду на скорую встречу Путина и Пашиняна.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук выразил надежду, что руководитель армянского правительства Никол Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС.

Отвечая на вопрос о том, приедет ли армянский премьер в Москву для участия в саммите, Оверчук заявил, что Россия ждет Пашиняна в мае.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил скорой встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна. Глава правительства РА ранее сам говорил о переговорах с президентом.