Абхазия примет экстремальный триатлон в октябре

Необычный спортивный турнир проведут впервые в Абхазии, о нем рассказал глава Федерации триатлона Борис Барциц.
Речь идет о экстремальном триатлоне, который получил название Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon. Состязание пройдет 12 октября.
Барциц рассказал, что полгода назад директор гонки Антон Харченко посетил Абхазию, побывал в разных местах республики и решил провести здесь экстремальный триатлон.
"Такая же мечта была и у меня. После нашего знакомства и небольшого обсуждения появилась концепция этой гонки. Название придумал Антон, оно очень правильное"
– глава Федерации
Он уточнил, что турнир будет состоять из трех этапов:
- плавание;
- велосипед;
- бег.
В общей сложности участникам предстоит преодолеть 234 км.
Харченко же рассказал о том, как появилось название гонки. По его словам, он прочел Нартский эпос абхазов. Именно с легендарными нартами, пояснил он, и проводится аналогия: участники турнира так же смелы и стойки, как они, передает Sputnik Абхазия.