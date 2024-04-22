Вестник Кавказа

Абхазия примет экстремальный триатлон в октябре

Сноркелинг в Индийском океане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турнир, участники которого уподобятся древним нартам, пройдет осенью в Абхазии. Его участники сразятся в экстремальном триатлоне.

Необычный спортивный турнир проведут впервые в Абхазии, о нем рассказал глава Федерации триатлона Борис Барциц.

Речь идет о экстремальном триатлоне, который получил название Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon. Состязание пройдет 12 октября.

Барциц рассказал, что полгода назад директор гонки Антон Харченко посетил Абхазию, побывал в разных местах республики и решил провести здесь экстремальный триатлон. 

"Такая же мечта была и у меня. После нашего знакомства и небольшого обсуждения появилась концепция этой гонки. Название придумал Антон, оно очень правильное"

– глава Федерации

Он уточнил, что турнир будет состоять из трех этапов: 

  • плавание;
  • велосипед;
  • бег.

В общей сложности участникам предстоит преодолеть 234 км.

Харченко же рассказал о том, как появилось название гонки. По его словам, он прочел Нартский эпос абхазов. Именно с легендарными нартами, пояснил он, и проводится аналогия: участники турнира так же смелы и стойки, как они, передает Sputnik Абхазия.

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