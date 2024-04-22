Вестник Кавказа

Курорты Абхазии и ОАЭ стали всесезонными для туристов из России

Курорты Абхазии и ОАЭ стали всесезонными для туристов из России
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российские путешественники стали круглый год посещать Абхазию и ОАЭ. Летом путешественники из России чаще всего выбирают Турцию.

Абхазия и ОАЭ вошли в ТОП-5 туристических направлений на все сезоны у россиян. Информация об этом была озвучена вице-президентом Ассоциации туристических операторов России Артуром Мурадяном. 

Он отметил, что также россияне предпочитают круглый год посещать Турцию, Египет и Таиланд. 

Летом путешественники чаще всего бронируют отдых в Турции. 

"Наблюдается интересный тренд, который говорит нам о том, что пять топ-направлений по выездному туризму стали не сезонными, а остаются круглогодичными. Они могут меняться местами, но по количеству туристов все равно пятерка сохраняется. Это Турция, Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Абхазия"

- Артуром Мурадяном 

Он отметил, что такая же тенденция наблюдается на премиальных направлениях. Чаще всего туристы выбирают страну для отдыха не руководствуясь сезоном. В первую очередь, россияне обращают внимание на стоимость поездки в определенный сезон. 

По словам, Мурадяна, выбирают более дешевые рейсы и путевки в независимости от времени года. 

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