Вестник Кавказа

Абхазия вошла в тройку самых популярных направлений на майские

Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Провести майские праздники на курортах Абхазии планирует около 70 тыс россиян. Абхазия вошла в топ-3 наиболее востребованных направления, наряду с Турцией и Эмиратами.

Популярность Абхазии как туристического направления продолжает расти среди россиян, многие выбрали республику для того, чтобы отдохнуть на майские праздники, передает АТОР.

В рейтинге из самых популярных зарубежных направлений на праздничные выходные в мае Абхазия занимает третью строчку. Наибольший турпоток из России на майские ожидается только в Турции и ОАЭ. Абхазия обошла по популярности курорты Египта и Таиланда.

Всего в период с конца апреля и по 10 мая в Абхазии ожидается около 70 тыс российских туристов.

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