Грузии остался месяц до безвизового режима с Китаем

Через 29 дней граждане Грузии смогут летать в Китай на тридцать дней с одним лишь загранпаспортом – сегодня китайская сторона подтвердила документ о безвизовом режиме. В связи с этим уже готовятся дополнительные авиарейсы из Тбилиси в Пекин.

Всего через четыре недели граждане Грузии получат возможность на месяц ездить в Китай без визы – соответствующее заявление распространило сегодня в грузинских СМИ республиканское внешнеполитическое ведомство.

Улететь из Грузии в Китай без дополнительных документов, кроме загранпаспорта, можно будет уже 28 мая.

"Безвизовый режим будет способствовать сближению двух дружественных стран и народов, дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества, углублению контактов между людьми, туризма, культурных и торгово-экономических связей"

– МИД Грузии

В ведомстве напомнили, что межправсоглашение об отмене виз для рядовых граждан было подписано почти три недели назад министром Ильей Дарчиашвили и китайским дипломатическим представителем в Тбилиси Чжоу Цзяном.

Сегодня же Чжоу Цзян принес в МИД Грузии документ, подтверждающий вступление межправсоглашения в силу с китайской стороны.

В преддверии роста пассажирского потока из Грузии в Китай фирма China Southern Airlines готовится ввести дополнительные авиарейсы. После 28 мая будут запущены переговоры о прямом авиасообщении между грузинской столицей и наиболее важными для Грузии китайскими городами.