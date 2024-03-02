Грузии остался месяц до безвизового режима с Китаем

Всего через четыре недели граждане Грузии получат возможность на месяц ездить в Китай без визы – соответствующее заявление распространило сегодня в грузинских СМИ республиканское внешнеполитическое ведомство.
Улететь из Грузии в Китай без дополнительных документов, кроме загранпаспорта, можно будет уже 28 мая.
"Безвизовый режим будет способствовать сближению двух дружественных стран и народов, дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества, углублению контактов между людьми, туризма, культурных и торгово-экономических связей"
– МИД Грузии
В ведомстве напомнили, что межправсоглашение об отмене виз для рядовых граждан было подписано почти три недели назад министром Ильей Дарчиашвили и китайским дипломатическим представителем в Тбилиси Чжоу Цзяном.
Сегодня же Чжоу Цзян принес в МИД Грузии документ, подтверждающий вступление межправсоглашения в силу с китайской стороны.
В преддверии роста пассажирского потока из Грузии в Китай фирма China Southern Airlines готовится ввести дополнительные авиарейсы. После 28 мая будут запущены переговоры о прямом авиасообщении между грузинской столицей и наиболее важными для Грузии китайскими городами.