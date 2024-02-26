Грузия увеличит число прямых рейсов с Китаем

Грузия на фоне отмены визового режима с Китаем планирует увеличить число прямых рейсов между странами. Такую информацию озвучила замминистра экономики республики Мариам Квривишвили.
Сейчас власти страны ведут переговоры с китайскими компаниями по запуску новых рейсов.
"Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для увеличения авиакомпаниями частоты полетов и, с другой стороны, для привлечения большего количества китайских авиакомпаний"
- Мариам Квривишвили
Планируется, что все три международных аэропорта республики будут принимать больше рейсов и разных провинций и городов Китая.
"Решение обоих государств – это подчеркивание углубления стратегического партнерства. Это станет стимулом для дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами"
- Мариам Квривишвили
В прошлом году между Грузией и Китаем было подписано соглашение о двухстороннем развитии отношений.
В сентябре 2023 года власти республики отменили визовый режим для граждан Китая.
В конце февраля этого года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.