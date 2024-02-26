Вестник Кавказа

Грузия увеличит число прямых рейсов с Китаем

Грузия увеличит число прямых рейсов с Китаем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии планируют расширить авиасообщение с КНР за счет новых рейсов. Сейчас ведутся переговоры с китайскими авиаперевозчиками.

Грузия на фоне отмены визового режима с Китаем планирует увеличить число прямых рейсов между странами. Такую информацию озвучила замминистра экономики республики Мариам Квривишвили.

Сейчас власти страны ведут переговоры с китайскими компаниями по запуску новых рейсов.

"Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для увеличения авиакомпаниями частоты полетов и, с другой стороны, для привлечения большего количества китайских авиакомпаний"

 - Мариам Квривишвили

Планируется, что все три международных аэропорта республики будут принимать больше рейсов и разных провинций и городов Китая.

"Решение обоих государств – это подчеркивание углубления стратегического партнерства. Это станет стимулом для дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами"

 - Мариам Квривишвили

В прошлом году между Грузией и Китаем было подписано соглашение о двухстороннем развитии отношений.

В сентябре 2023 года власти республики отменили визовый режим для граждан Китая.

В конце февраля этого года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.

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