Грузия увеличит число прямых рейсов с Китаем

Власти Грузии планируют расширить авиасообщение с КНР за счет новых рейсов. Сейчас ведутся переговоры с китайскими авиаперевозчиками.

Грузия на фоне отмены визового режима с Китаем планирует увеличить число прямых рейсов между странами. Такую информацию озвучила замминистра экономики республики Мариам Квривишвили.

Сейчас власти страны ведут переговоры с китайскими компаниями по запуску новых рейсов.

"Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для увеличения авиакомпаниями частоты полетов и, с другой стороны, для привлечения большего количества китайских авиакомпаний"

- Мариам Квривишвили

Планируется, что все три международных аэропорта республики будут принимать больше рейсов и разных провинций и городов Китая.

"Решение обоих государств – это подчеркивание углубления стратегического партнерства. Это станет стимулом для дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами"

- Мариам Квривишвили

В прошлом году между Грузией и Китаем было подписано соглашение о двухстороннем развитии отношений.

В сентябре 2023 года власти республики отменили визовый режим для граждан Китая.

В конце февраля этого года Китай ввел безвизовый режим для граждан Грузии.