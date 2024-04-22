Власти КЧР выплатят по 1 млн рублей семьям погибших полицейских

Глава КЧР подписал указ, по которому семьи всех погибших полицейских при атаке поста ДПС в воскресенье, получать по 1 млн рублей. Пострадавшим власти намерены выплатить по 300 тыс рублей.

Члены семей погибших полицейских в КЧР получать денежные выплаты. Информация об этом была озвучена пресс-службой администрации региона.

По данным пресс-службы, глава КЧР Рашид Темрезов издал указ, в котором сказано, что семьям погибших сотрудников полиции будет выплачено по 1 млн рублей.

Также по 300 тыс рублей получать правоохранители, которые были ранены во время нападения.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник в Карачаево-Черкесии была совершена атака на сотрудников ДПС Карачаевского района. В результате происшествия были убиты 5 боевиков.

Также погибшими числятся 2 сотрудника правоохранительных органов, еще 4 были ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии.

"Согласно документу, в связи трагическим событием, произошедшим в ночь на 29 апреля, будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов РФ в размере 1 млн рублей"

– пресс-служба КЧР