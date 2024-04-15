Нападение на наряд ППС в КЧР: в розыск объявлены пятеро преступников

Пять подозреваемых в обстреле полицейских объявлены в розыск в Карачаево-Черкесии. Фото преступников опубликовал республиканское управление СКР на своем сайте.

Пятерых возможных преступников разыскивают по подозрению в нападении на наряд ППС в Карачаевске, информация о них опубликована региональным управлением Следкома РФ.

"Установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений. Ими оказались: Руслан Эльканов 1997 года рождения, Ахмат Эльканов 1999 года рождения, Казбек Джазаев 1994 года рождения, Руслан Семенов 1988 года рождения, Владимир Аверьянов 1989 года рождения"

– управление

В ведомстве напомнили, что все пятеро сбежали. В данный момент они скрываются от полиции.

Нападение на наряд ППС в Карачаево-Черкесии

Полицейский наряд был обстрелян в Карачаевске накануне утром. От полученных ранений двое полицейских погибли. Еще один правоохранитель был госпитализирован. Его ранения оцениваются как тяжелые.

Кроме того, преступники забрали табельное оружие стражей порядка вместе с патронами.

Напомним, вскоре после нападения глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что всплеск активности бандформирований на Северном Кавказе, наблюдаемый в последнее время, объясняется попыткой Запада дестабилизировать ситуацию, чтобы российским властям пришлось перебросить сюда часть сил.