Вестник Кавказа

Семьям расстрелянных в КЧР ППСников окажут помощь

Семьям расстрелянных в КЧР ППСников окажут помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КЧР пообещали помочь семьям полицейских, расстрелянных сегодня. Двое сотрудников погибли в результате нападения бандитов на пост ППС в Черкесске.

Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что региональное руководство окажет всю необходимую помощь семьям погибших и раненых в результате атаки на пост ППС.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким умерших, а также подчеркнул, что держит на контроле поиск боевиков.

Отмечается, на территории Карачаево-Черкесии введен план «Сирена».

Напомним, сегодня было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ППС в Черкесске. В результате атаки боевиков погибли двое. Еще один сотрудник находится в больнице.

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