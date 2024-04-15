Семьям расстрелянных в КЧР ППСников окажут помощь

Власти КЧР пообещали помочь семьям полицейских, расстрелянных сегодня. Двое сотрудников погибли в результате нападения бандитов на пост ППС в Черкесске.
Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что региональное руководство окажет всю необходимую помощь семьям погибших и раненых в результате атаки на пост ППС.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким умерших, а также подчеркнул, что держит на контроле поиск боевиков.
Отмечается, на территории Карачаево-Черкесии введен план «Сирена».
Напомним, сегодня было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ППС в Черкесске. В результате атаки боевиков погибли двое. Еще один сотрудник находится в больнице.