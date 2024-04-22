Вестник Кавказа

В Ташкентской области создадут цветущий оазис-сад

В Ташкентской области создадут цветущий оазис-сад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уникальный зеленый объект появится под Ташкентом. На площади 5,5 га высаживаются фруктовые деревья, декоративные кустарники, цветочные композиции и зеленые газоны.

Зеленый сад разобьют в городе Нурафшане Ташкентской области совместно Федерация профсоюзов Узбекистана и Ташкентский областной хокимият. 

Новый оазис неподалеку от столицы займет 5,5 га. На территории высадят свыше 5,6 тыс саженцев. В саду появятся сотни фруктовых деревьев, декоративные растения, кустарники и цветы. Также в саду будут разбиты зеленые газоны а по периметру будут расти тополя. 

Ожидается, что сад станет одной из самых красивых зеленых зон в Ташкентской области. 

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