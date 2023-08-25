Что нужно знать о Зарафшан-Каракумском коридоре Великого Шелкового пути в Узбекистане?

Святослава Прокофьева

Зарафшан-Каракумский коридор был одной из частей Великого Шелкового пути, по которому шла торговля между Азией и Средиземноморьем. Этот торговый путь на протяжении 17 веков связывал народы и культуры. Расскажем, что такое Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути, где он проходил и какие его участки можно посетить в Узбекистане.

Расположенный среди горных цепей, речных долин и даже пустынь коридор Заравшан-Каракумы считается ключевым отрезком Великого Шелкового пути в Центральной Азии. Этот участок Великого Шелкового пути охватывает три страны и включает в себя более 30 исторических памятников, что делает его одним из самых впечатляющих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, внесенных в список в прошлом году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Зарафшан-Каракумский коридор?

Зарафшан-Каракумский коридор представляет собой часть Великого Шелкового пути протяженностью 866 км, проходящую через территории Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Этот центральноазиатский участок древнего торгового пути включает в себя 31 исторический объект, руины которых принадлежат к разным эпохам. Зарафшан-Каракумский коридор известен со II века до н. э., по нему торговали до XVI века н.э.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где проходит Зарафшан-Каракумский коридор?

Зарафшан-Каракумский коридор тянется через семь географических зон с востока на запад из Туркменистана в Узбекистан вдоль реки Зарафшан и далее на юго-запад через пустыню Каракумы до Мервского оазиса в Туркменистане. На территории Узбекистана коридор проходит через Навоийскую, Бухарскую и Самаркандскую области.

Какие объекты Зарафшан-Каракумского коридора можно посетить в Узбекистане?

Половина объектов коридора находится в Узбекистане, около Самарканда, Навои и Бухары, причем исторические центры первого и последнего городов сами по себе считаются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Узбекистана этот отрезок Великого Шелкового пути содержит 16 остановок:

согдийский храм Джартепа II; несторианский храм Сулеймантепа; руины согдийского замка и города Кафыр-кала; согдийский город Дабусия; архитектурный комплекс Касым Шейха; мавзолей Мир-Сеид Бахрам; караван-сарай Рабат-и Малик; Сардоба Малик; мечеть Деггарон; мавзолей Чашма-Айюб; городище Варданзи; Вабкентский минарет; мавзолей Бахауддина Накшбанда; некрополь Чор-Бакр; городище Варахша; город Пайкенд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые интересные объекты Зарафшан-Каракумского коридора в Узбекистане

Вокруг Бухары можно увидеть восемь достопримечательностей, оставшихся от коридора Зарафшан-Каракум, пять из них могут показаться туристам наиболее интересными:

Мавзолей Бахауддина Накшбанда. Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда расположен в 12 км к востоку от Бухары. В него входят две мечети, медресе и мавзолей. Бахуддин Накшбанд был выдающимся исламским мыслителем XIV века, представителем суфийского ордена Накшбанди. За последние годы из-за притока паломников вокруг мавзолея появилась современная инфраструктура: стоянки, кафе, сувенирные лавки и гостиницы. Доехать до комплекса можно на автобусе № 60 со старого вокзала Бухары.

Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанда расположен в 12 км к востоку от Бухары. В него входят две мечети, медресе и мавзолей. Бахуддин Накшбанд был выдающимся исламским мыслителем XIV века, представителем суфийского ордена Накшбанди. За последние годы из-за притока паломников вокруг мавзолея появилась современная инфраструктура: стоянки, кафе, сувенирные лавки и гостиницы. Доехать до комплекса можно на автобусе № 60 со старого вокзала Бухары. Пайкенд. Пайкенд - один из древних городов Бухарской области, который расположен в 50 км от Бухары. Пайкенд был заселен с III века до н.э. по XV век н. э. Как и Самарканд, он был торговым центром Средней Азии. В городе был зороастрийский храм огня, а IX веке была построена мечеть и Пайкенд стал одним из региональных исламских центров. В местном музее можно увидеть коллекцию предметов, найденных на археологической площадке Пайкенда. Добираться туда лучше всего на такси.

Пайкенд - один из древних городов Бухарской области, который расположен в 50 км от Бухары. Пайкенд был заселен с III века до н.э. по XV век н. э. Как и Самарканд, он был торговым центром Средней Азии. В городе был зороастрийский храм огня, а IX веке была построена мечеть и Пайкенд стал одним из региональных исламских центров. В местном музее можно увидеть коллекцию предметов, найденных на археологической площадке Пайкенда. Добираться туда лучше всего на такси. Чор-Бакр. Некрополь Чор-Бакр XVI века находится на окраине Бухары, примерно в 5 км. Название "Чор-Бакр" переводится как "четыре Бакра", речь идет четырех братьях-шейхах, потомках Пророка Мухаммеда, двое из которых похоронены здесь, а двое чуть подальше, но тоже около Бухары. В некрополь кроме мавзолея входят мечеть, минарет, медресе, ханака и другие здания. Добраться сюда можно на автобусе из Бухары.

Некрополь Чор-Бакр XVI века находится на окраине Бухары, примерно в 5 км. Название "Чор-Бакр" переводится как "четыре Бакра", речь идет четырех братьях-шейхах, потомках Пророка Мухаммеда, двое из которых похоронены здесь, а двое чуть подальше, но тоже около Бухары. В некрополь кроме мавзолея входят мечеть, минарет, медресе, ханака и другие здания. Добраться сюда можно на автобусе из Бухары. Варахша. Древнее городище Варахша лежит в 30 км к северо-западу от Бухары. Это место было резиденцией бухархудатов с в V века н. э. до XI века. Археологи раскопали дворец с росписью, изображающей сражения и диких животных, но это все хранится в музеях Ташкента и Санкт-Петербурга. На месте городища сохранились в основном лишь фундаменты стен. Добираться сюда лучше на такси.

Древнее городище Варахша лежит в 30 км к северо-западу от Бухары. Это место было резиденцией бухархудатов с в V века н. э. до XI века. Археологи раскопали дворец с росписью, изображающей сражения и диких животных, но это все хранится в музеях Ташкента и Санкт-Петербурга. На месте городища сохранились в основном лишь фундаменты стен. Добираться сюда лучше на такси. Вабкентский минарет. Вабкентский минарет находится в городе Вабкент, расположенного недалеко от Бухары. Минарет был построен в XII веке, когда к власти пришла династия Караханидов. Минарет Вабкента похож на бухарский минарет Калян, только поменьше размером. Из Бухары можно доехать на автобусе или маршрутке.

Участки Зарафшан-Каракумского коридора около Навои

В пустыне Кызылкум, примерно на полпути между городами Самарканд и Бухара, расположен город Навои, который туристы обычно пропускают. Но с внесением Зарафшан-Каракумского коридора в список объектов ЮНЕСКО это может измениться.

Мемориальный комплекс Касым-шейха. Построенный в XVI веке комплекс Касым-шейха на протяжении веков претерпел некоторые изменения. Со временем древнему строению потребовалась серьезная реставрация, начавшаяся в 2001 году. Сам комплекс включает в себя мечеть, ханаку, мавзолей Касым-шейха и могилу одного из последних эмиров Бухары. Теперь это главная достопримечательность города Кармана, расположенного недалеко от Навои.

Мавзолей Мир-Сеид Бахрам. Это самое древнее из сохранившихся монументальных зданий Узбекистана (X век). Мавзолей также расположен у поселка Кармана в Навоийской области. Он находится в центре города в нескольких минутах ходьбы от комплекса Касым-шейха.

Рабат-и Малик и Сардоба. Караван-сарай Рабат-и Малик XI века был построен при династии Караханидов. Сейчас от него остались лишь руины, но входной портал сохранился полностью. Напротив караван-сарая Рабат-и Малик , на другой стороне дороги, стоит отреставрированная сардоба Малик - круглый резервуар для сбора и хранения пресной воды. Рабат-и-Малик находится примерно в 20 км к западу от города, недалеко от аэропорта Навои, мимо него проезжают маршрутки, отправляющиеся с автовокзала Навои.