Казахстан забрал у олигархов $90 млн

Закон о национализации нелегально приватизированных активов был применен сегодня в Казахстане к средствам нескольких олигархов общей суммой более $90 млн. Граждане, у которых были изъяты эти деньги, обязались на еще $16 млн отстроить инфраструктуру в Астане и Шымкенте.

Как рассказали сегодня в Кабинете министров Казахстана, Генпрокуратура перевела в госбюджет свыше $90 млн, ранее незаконно принадлежавших олигархам. Власти обещают потратить эти деньги на ликвидацию разрушений в пострадавших от паводков областях.

"Одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге (более $90 млн), из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге"

– пресс-служба правительства Казахстана

Также государство намерено часть конфискованных финансов передать гражданам в виде мер социальной поддержки населения.

Кроме того, олигархи, чьи нелегально полученные средства были переведены в госбюджет, обязались отстроить инфраструктуру в Астане и Шымкенте на $16 млн.