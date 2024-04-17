Паводки в Казахстане: Токаев вводит режим жесткой экономии

Казахстану в ближайшее время понадобится экономить госсредства, которые нужны для борьбы с последствиями паводка и работы над профилактикой таких катастроф в будущем, предупредил президент РК.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что помощь пострадавшим от разгула стихии оказывается в том числе из государственного материального резерва, который был разбронирован именно для этой цели. Налажен и сбор гуманитарной помощи.
Глава государства обратил внимание на гражданскую позицию, которую проявили жители страны: бизнесмены, компании и общественники сотрудничают, помогая, прежде всего финансово, восстанавливать разрушенную инфраструктуру и дома.
Токаев заверил, что все пострадавшие получат средства в возмещение ущерба, поддержка будет оказана всем без исключения.
"Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств"
– глава государства