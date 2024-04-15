На смену паводкам в Казахстан идет засуха

Уже через три недели, к середине мая, в отдельные регионы Казахстана на смену паводкам придет засуха – май будет довольно жарким, прогнозируют синоптики "Казгидромета".

Начало посевных работ, которые стартуют в Казахстане в середине мая, будет сопровождаться засухой, которая придет на смену большой воде, рассказала директор департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко.

"Осадков на крайнем западе республики ожидается больше средних климатических показателей. В области Улытау, Кызылординской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областей осадков в мае будет выпадать меньше, чем обычно в этом месяце. В целом предстоящая погода в мае будет способствовать накоплению тепла в почве, а также активному испарению влаги с ее поверхности"

- Нона Лоенко

Впрочем, здесь как раз помогут весенние паводки, которые принесли большое количество талых вод – благодаря им почва накопила достаточно влаги, и этого вполне хватит для посевов, несмотря на то, что температура воздуха на большей части страны будет превышать норму на 1-2 градуса, добавила глава департамента, отметив: уже в мае на юге страны температура ожидается жара в 40 градусов, передает "АиФ-Казахстан".