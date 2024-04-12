Вестник Кавказа

Военные начали бороться с паводками в Казахстане

противодействие паводкам
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Военнослужащие прибыли в области Казахстана наиболее пострадавшие от паводков. Они будут заняты поддержанием порядка, эвакуацией людей, предоставлением необходимой помощи и оказанием поддержки при ликвидации последствий стихийного бедствия.

Власти Казахстана приняли решение перебросить 500 военнослужащих и спасателей в Западно-Казахстанскую область для противодействия паводкам, которые угрожают безопасности местного населения и инфраструктуре.

"Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил перебросить в Западно-Казахстанскую область еще 500 военнослужащих и спасателей из Мангистауской и Актюбинской областей, Астаны и Алматы для борьбы с пиком половодья. 200 человек по линии МЧС и Минобороны уже прибыли в Уральск и приступили к работе"

– пресс-служба правительства республики

Переброска специалистов в Западно-Казахстанскую область проводится с целью предотвращения чрезвычайной ситуации и минимизации ущерба от наводнений. Военнослужащие и спасатели будут заняты поддержанием порядка, эвакуацией людей, предоставлением необходимой помощи и оказанием поддержки при ликвидации последствий стихийного бедствия.

Противодействие наводнениям имеет огромное значение для обеспечения безопасности жителей региона и сохранности объектов инфраструктуры. Благодаря оперативным действиям специалистов удается своевременно реагировать на угрозу и предотвращать катастрофы, спасая жизни людей и снижая материальный ущерб.

Важным аспектом эффективного противодействия наводнениям является опыт и профессионализм специалистов, задействованных в этом процессе. Военнослужащие и спасатели проходят специальную подготовку, имеют необходимые навыки и опыт работы в экстремальных условиях, что позволяет им эффективно выполнять поставленные задачи.

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