В Казахстане эвакуировали более 117 тыс человек из-за паводков

Казахстанские спасатели эвакуировали свыше 117 тыс человек в связи с паводками, из них более 40 тыс дети, порядка 17,5 тыс гражданам удалось вернуться домой.

В Казахстане продолжается вывоз граждан из подтопленных районов. На данный момент эвакуированы более 117 тыс человек. Такие данные озвучил представитель МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

При этом он отметил, что части жителей удалось вернуться в свои дома.

“С начала паводкового периода спасено и эвакуировано 117 142 человека, из них 40 833 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 6 932 человека, из них 3 111 детей. К этому часу в свои дома вернулись 17 547 человек”

- Ерасыл Сайпаш

По данным МЧС республики, сейчас на территории страны затоплены порядка 5,6 тыс частных домовладений. Отвести воду удалось из 3,8 тыс жилых построек.