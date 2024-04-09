Вторая волна паводка началась в Восточно-Казахстанской области

На Востоке Казахстане стартовала вторая волна паводка. Она вызвана таянием снега в горных районах на фоне теплой погоды.

В Восточно-Казахстанской области начинается вторая волна паводка, проинформировали сегодня в ДЧС региона.

«В настоящее время риски паводковых явлений существуют в северных, северо-восточных и восточных районах области (Риддер, районы Алтай, Самар, Маркаколь, Глубоковский, Катон-Карагайский, Курчумский, Шемонаихинский)»

– ДЧС ВКО

Паводок активизировался на фоне таяния снега на склонах гор. При этом в регионе снежный покров сохраняется еще на 44% территории, снега этой весной больше нормы в два раза.

Накануне сообщалось, что в ближайшие дни вторая волна паводка начнется в регионе в связи с весенним потеплением.