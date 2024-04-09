Вторая волна паводка придет в Восточный Казахстан в ближайшие дни

На Востоке Казахстана во второй половине апреля ждут втору волну паводка, таяние снега повысит уровень воды в горных реках региона. Угрозы населению нет, ситуация на контроле.

В Казахстане паводок может снова ударить по Восточно-Казахстанской области. В ближайшее время ожидается вторая волна паводка в регионе, предупредила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева.

«Учитывая высоту снежного покрова и влагозапасы на горных территориях региона, плюсовую температуру воздуха, в том числе в ночное время и возможные осадки, с середины апреля ожидается вторая волна паводка и подъем уровней воды горных рек»

– Кекиева

Она уточнила, что вода поднимется с приходом потепления в следующих реках: Бухтарма, Уба, Ульба, Тургусун, Курчум, Калжир и Хамир. Сейчас в региона почти половина территорий остаются под снежным покровом, при этом снега много - вдвое больше нормы.

Несмотря на риски, связанные с паводком, угрозы населению нет.

«На плотинах превентивно снижен уровень воды. На паводкоопасных участках выставлены круглосуточные посты... Ситуация находится под контролем»

– Кекиева