Запад Казахстана эвакуируют в ожидании большой воды

В ближайшие дни до Западно-Казахстанской области доберется вода, сброшенная в России из Ириклинского водохранилища на реке Урал. Уровень воды в реке уже поднялся, проводится эвакуация жителей из опасной зоны.

В Западно-Казахстанской области продолжает действовать режим ЧС, в ближайшие дни в регион придет большая вода - сброс осуществили с водохранилища в России.

«Ситуация в регионе по-прежнему сложная. По информации, представленной сегодня утром экспертами, прогнозируется, что 20 апреля в наш регион поступит большое количество воды из Оренбургской области России»

– власти региона

За ночь в реке Урал в ЗКО вода поднялась до 776 см, сегодня эвакуируют жителей Акжайыкского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов.

Всего с начала паводков в регионе было эвакуировано свыше 13,5 тыс человек.

По оценкам Казводхоза большая вода из России придет в регион уже 17 апреля.

«Важно оставаться на связи с нашими коллегами из РФ. Для оперативного реагирования информация по объему воды ежечасно обновляется, а на всех водохозяйственных объектах продолжаются круглосуточные дежурства. Необходимо скоординировать работу Западно-Казахстанского и Атырауского филиалов «Казводхоза». Так как мы должны минимизировать объем воды, приходящей через реку Урал (Жайык) в город Атырау»

– министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов