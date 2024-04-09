Большая вода идет в казахстанский Уральск

В Казахстане ждут нового паводка – в этот раз большая вода из оренбургского водохранилища доберется до столицы Западно-Казахстанской области Уральска, хотя власти области уверяют, что подготовились к такому развитию событий.

В казахстанском Уральске ждут наступления паводка – в административном центре Западно-Казахстанской области усилили защиту насосной станции, объектов теплоснабжения и электроподачи, сообщает пресс-служба правительства страны в своем Telegram-канале.

"Водоснабжение Уральска производится из двух видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тыс жителей города, все функционирует в штатном режиме. Имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники"

- правительство Казахстана

Готовятся к наводнению и городские власти – коммунальные службы заполняют песко-гравийной смесью опасные участки, этим заняты 180 сотрудников ведомства и 15 единиц спецтехники. К счастью, вода пока не угрожает электроподстанциям города и области – все они расположены на возвышенностях, и опасности их подтопления нет.

Накануне мэр Уральска Миржан Сатканов призвал жителей населенных пунктов в пойме реки Урал к срочной эвакуации из-за опасности наводнения – ожидается, что большая вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища под Оренбургом, достигнет западных границ Казахстана уже сегодня, 16 апреля.