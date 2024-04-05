Паводки в Казахстане помешали проведению международного форума

Международный форум "Астана", который планировалось провести в июне в столице республике, был отменен из-за сложившейся ситуации в связи с паводками.

В Астане не будут проводить международный форум из-за масштабного подтопления территории страны.

Такое решение было озвучено главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Информацию об этом он опубликовал на своей станице в соцсети "Х".

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13–14 июня этого года"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент РК рассказал, что форум проведут в следующем году.

По его словам, подтопления в стране стали самым масштабным бедствием за последние 80 лет в республике. Президент назвал произошедшие паводки "природной катастрофой".

На данный момент из-за паводков пострадали населенные пункты в десятке регионов республики.