Пятизвездочный отель в Анталье заплатит штраф за незаконный сбор с туриста

Администрации гостиницы предстоит заплатить почти 55 тыс лир штрафа. В ходе расследования было установлено, что в отеле незаконно взяли с постояльца дополнительные 120 евро.

Пятизвездочной гостинице Limak Lara Deluxe в Анталье обязали заплатить штраф за незаконный сбор. Об этом сообщил глава Минтуризма республики.

"На компанию [отель] наложен административный штраф в 54 694 лир ($1 690) в связи с несправедливым получением разницы в 120 евро под предлогом "разницы в национальности" после подтверждения гостем бронирования"

– Мехмет Нури Эрсой

Ранее в администрации отеля сообщили, что взяли с гражданина Турции дополнительные 120 евро в качестве сбора под названием "разница в национальностях", так как он забронировал номер на зарубежном, а не на турецком сайте.