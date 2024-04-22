Вестник Кавказа

Беслан избавили от свалки века

Беслан избавили от свалки века
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Беслане рекультивировали свалку 1960-х годов. Завершение рекультивации свалки принесло множество положительных изменений для города и его жителей.

В Беслане завершен проект по рекультивации свалки, занимавшей площадь более 13 га. Свалка в Беслане начала формироваться еще в 1960-х годах. С течением времени на ней скапливались тысячи тонн мусора, который не только портил внешний вид окрестностей, но и становился источником загрязнения почвы и водоемов.

Это была острая экологическая проблема, требующая немедленного вмешательства, подчеркнул глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В Беслане полностью завершили работы по рекультивации свалки. К расчистке территории мы приступили в прошлом году по федеральной программе "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Только представьте: отходы здесь копились с 1960-х годов. Рекультивированная площадь свалки составила 13,5 гектаров, объем отходов – 450 тысяч кубических метров. На свалку вывозились также и отходы производств с некоторых промышленных предприятий, так что можно представить, насколько серьезное негативное воздействие она оказывала на окружающую среду"

– Сергей Меняйло

Положительные изменения для города 

Отметим, что завершение рекультивации свалки в Беслане принесло множество положительных изменений для города и его жителей: улучшилось состояние окружающей среды, исчез неприятный запах, уменьшился риск загрязнения грунтовых вод.

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