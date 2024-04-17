Северная Осетия масштабно отстроится за пять лет

Проект "Строительство" реализуется в Северной Осетии. До 2030 года планируется создать более 850 объектов, инвестиции превысят 170 млрд рублей.

В Северной Осетии комплексно взялись за строительство - в регионе появятся новые больницы, спорткомплексы, школы, дороги. На масштабную программу выделено более 170 млрд рублей.

"Кабинет министров утвердил комплексную республиканскую программу "Строительство". В нее войдут 870 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ, дорожного хозяйства, природоохранной сферы и других направлений. На эти цели предусмотрено свыше 170 млрд рублей"

– пресс-служба правительства Северной Осетии

Программа будет реализовываться в два этапа: до 2027 года будут профинансированы 140 объектов, до 2030 года - 730 объектов.

"Пятилетняя программа "Строительство" - это программа развития нашей республики. В нее включены все социально важные объекты, где предусмотрено строительство, ремонт, реконструкция объектов, дорожная инфраструктура"

– премьер-министр региона Борис Джанаев

Помимо социальных объектов, в республике уделяется внимание и туристическим - активно идут работы на крупном курорте "Мамисон".