В Армении заявили о сохраняющихся проблемах в отношениях с Россией

В армянском МИД сообщили о продолжающемся диалоге с РФ, целью которого является устранение проблем в двусторонних отношениях. В ведомстве отметили, что есть вопросы, которые требуют 100%-ного взаимопонимания.

Армения и Россия обсуждают возможности для решения некоторых проблем в двусторонних отношениях. Об этом заявил рассказал глава МИД республики.

В интервью Al Jazeera Арарат Мирзоян он также акцентировал внимание на том, что подобного рода проблемы есть в отношениях многих стран.

"В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях"

– глава ведомства

Напомним, на прошлой неделе посол Армении в ЕС заявил о нежелании республики разрывать выгодные для него связи с РФ.