Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Премьер Армении не будет принимать участие в инаугурации главы РФ, которая пройдет 7 мая. В российскую столицу Пашинян прибудет на следующий день, 8 мая.

Глава правительства Армении Никол Пашинян не прибудет на церемонию инаугурации главы РФ Владимира Путина. Информацию об этом опубликовал армянский портал MediaHub.

По данным издания, власти республики на данный момент приняли решение не посещать Москву 7 мая, когда должна состояться инаугурация.

Также сообщается, что в столицу России премьер прилетит 8 мая на юбилейный саммит Евразийского экономического союза. При этом, он не примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая.

По словам издания, в пресс-службе аппарата премьера заявили, что доносят всю актуальную информацию о поездках Пашиняна до общественности в оптимальные сроки.