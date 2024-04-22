Вестник Кавказа

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Пашинян не приедет на инаугурацию Путина
© Фото: сайт Кремля
Премьер Армении не будет принимать участие в инаугурации главы РФ, которая пройдет 7 мая. В российскую столицу Пашинян прибудет на следующий день, 8 мая.

Глава правительства Армении Никол Пашинян не прибудет на церемонию инаугурации главы РФ Владимира Путина. Информацию об этом опубликовал армянский портал MediaHub.

По данным издания, власти республики на данный момент приняли решение не посещать Москву 7 мая, когда должна состояться инаугурация.

Также сообщается, что в столицу России премьер прилетит 8 мая на юбилейный саммит Евразийского экономического союза. При этом, он не примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая.

По словам издания, в пресс-службе аппарата премьера заявили, что доносят всю актуальную информацию о поездках Пашиняна до общественности в оптимальные сроки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения начала мириться с Россией?

Армения начала мириться с Россией?

Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана

Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана

В США заявили о дистанцировании Еревана от Москвы

В США заявили о дистанцировании Еревана от Москвы

Россия и Азербайджан достигли полной гармонии отношений 

Россия и Азербайджан достигли полной гармонии отношений 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы