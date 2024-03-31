Почти два десятка массовых захоронений обнаружили в Азербайджане на освобожденных территориях

В Азербайджане продолжают находить массовые захоронения на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Сейчас найдены порядка 18 общих могил.
В Азербайджанской Республике на сегодняшний день обнаружены 18 массовых захоронений на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Информация об этом была озвучена в ходе брифинга главой отдела криминалистики Генеральной прокуратуры АР Орханом Рзаевым.
Он сообщил, что всего в ходе поисковых работ было найдено 172 тела азербайджанцев.
Специалисты провели необходимую экспертизу, чтобы установить личности погибших.
На сегодняшний день известны имена 55 человек.