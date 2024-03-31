Вестник Кавказа

Почти два десятка массовых захоронений обнаружили в Азербайджане на освобожденных территориях

Почти два десятка массовых захоронений обнаружили в Азербайджане на освобожденных территориях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане продолжают находить массовые захоронения на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Сейчас найдены порядка 18 общих могил.

В Азербайджанской Республике на сегодняшний день обнаружены 18 массовых захоронений на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Информация об этом была озвучена в ходе брифинга главой отдела криминалистики Генеральной прокуратуры АР Орханом Рзаевым.

Он сообщил, что всего в ходе поисковых работ было найдено 172 тела азербайджанцев.

Специалисты провели необходимую экспертизу, чтобы установить личности погибших.

На сегодняшний день известны имена 55 человек.

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