В Ходжалы предали земле идентифицированные останки жертв армянского терроризма

В Ходжалы сегодня были должным образом похоронены недавно найденные останки жертв Ходжалинского геноцида, чьи личности удалось установить по анализу ДНК. Работа по поиску всех убитых и без вести пропавших 26 февраля 1992 года ходжалинцев продолжается.

В воскресенье 31 марта, когда в Азербайджане вспоминают жертв геноцида азербайджанцев, осуществленного дашнаками и большевиками в 1918 году, в Ходжалы состоялись большие похороны. На городском кладбище были захоронены идентифицированные останки местных жителей, убитых армянскими боевиками более 30 лет назад, в ходе массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы 26 февраля 1992 года.

После восстановления конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района началась активная поисковая работа по обнаружению захоронений жертв преступлений против человечности, совершенных армянскими оккупационными силами во время Карабахской войны. В этом году поисковики находят массовые захоронения одно за другим.

В одном из них, устроенном непосредственно в Ходжалы, содержались останки двадцати одного гражданина Азербайджана. Из них к сегодняшнему дню удалось идентифицировать девятерых:

жители Ходжалы: Али Джавадов (1954 года рождения), Исмаил Исмаилов (1955 года рождения) и Басира Магеррамова (1954 года рождения);

жители Ходжалинского района: Агаали Алиев (1933 года рождения), Сурейя Алиева (1933 года рождения), Акиф Махмудов (1962 года рождения), Шираслан Наджафов (1952 года рождения), Хазар Салимов (1974 года рождения) и Тамилла Салимова (1935 года рождения).

Официально подтверждено, что эти люди имели статус пропавшего без вести с дня Геноцида в Ходжалы – 26 февраля 1992 года. Таким образом, их следует добавить к известному ранее числу жертв массовых убийств ходжалинцев.

Все они были захоронены сегодня должным образом в отдельных могилах и согласно азербайджанским традициям. На похоронах присутствовали представители власти и общественности.