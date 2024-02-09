Сегодня впервые в истории траурные мероприятия о ходжалинцах, погибших в ходе массовых убийств 26 февраля 1992 года, пройдут в самом Ходжалы. Азербайджанский народ сохранил память об убитых, пропавших без вести и плененных армянскими боевиками при поддержке наемников, и добился освобождения города от оккупантов. И это первый шаг к Справедливости для Ходжалы.

Сегодня – трагическая дата в истории Азербайджанской Республики и всего Южного Кавказа. 32 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянскими националистами при поддержке наемников были совершены массовые убийства азербайджанцев, проживавших в городе Ходжалы. Боевики убивали ходжалинцев не только в городе, но и во время их эвакуации в сторону Агдама. Всего в ту ночь погибло 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка. Еще 150 человек пропали без вести, 1275 ходжалинцев попали в плен, 5379 горожан стали вынужденными переселенцами, то есть были изгнаны захватчиками из родного Ходжалы.

Трагедия в Ходжалы фактически стала отправной точкой Карабахской войны – именно это злодеяние преобразовало армяно-азербайджанский конфликт, запущенный советским руководством на рубеже 1987-1988 годов, в полноценную войну. Спланированной операцией по захвату города и убийству его жителей армянские националисты продемонстрировали стремление добиться своего – оккупации Карабаха – любой ценой. После 26 февраля 1992 года военная кампания Армении по захвату территорий Азербайджана развернулась в полную силу.

На протяжении трех десятилетий город оставался под контролем убийц, и все это время память об убитых требовала добиться справедливости, то есть деоккупации Ходжалы и наказания преступников. Азербайджан инициировал программу информирования международного сообщества, которая так и была названа – Justice for Khodjaly ("Справедливость для Ходжалы"), и ежегодно в конце февраля проводились массовые траурные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о трагедии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня, 32 года спустя, дань памяти жертвам будет впервые отдана в самом Ходжалы. 19-20 сентября прошлого года азербайджанская армия провела антитеррористические мероприятия в Карабахе, в ходе которых сепаратистское образование в Ханкенди объявило о своей ликвидации, и на всей территории Карабахского экономического района АР был восстановлен конституционный строй Азербайджана. Благодаря этому азербайджанские власти вернули полный суверенный контроль над Ханкенди, Агдере, Ходжавендом, Аскераном – и Ходжалы. Так был сделан первый после завершения Карабахской войны большой практический шаг к достижению Справедливости для Ходжалы: созданы условия для возвращения изгнанников в родной город.

Как убивали Ходжалы

Захватить город Ходжалы с максимальными жертвами среди мирного населения задумал один из главарей армянского национализма, впоследствии президент Армении Серж Саргсян. В начале 1992 года он называл себя "председателем Комитета обороны" карабахских сепаратистов, и в таком статусе Саргсян предложил провести масштабный террористический акт, чтобы показать настрой националистического движения на этническую чистку Карабаха и Восточного Зангезура самыми жесткими средствами.

План атаки на Ходжалы разработал соратник Саргсяна, в дальнейшем глава Минобороны Армении, а в наши дни глава парламентской фракции националистического блока "Армения" Сейран Оганян. Тогда он был майором, командиром 2-го батальона 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ. Как только план был готов, Саргсян купил батальон Оганяна вместе с 3-м батальоном того же полка под командованием Евгения Набокихина и еще свыше 50 прапорщиков и офицеров 366-го полка, включая начштаба 1-го батальона Валерия Читчяна, для выполнения теракта. Ходжалы в тот момент обороняли азербайджанские войска, и армянским националистам требовалось как можно больше боевиков, чтобы создать видимость своего военного превосходства.

Денег националистов оказалось достаточно, чтобы солдаты и офицеры Объединенных сил СНГ пошли на военный мятеж, стали наемниками и напали на Ходжалы. Город принял бой, оказав сопротивление военным преступникам, убивавшим горожан на улицах и преследовавшим их за пределами города, однако силы защитников Ходжалы и боевиков слишком различались из-за участия в злодеянии 366-го мотострелкового полка. Азербайджанские военные пошли на подвиг и ценой своих жизней задержали террористов в черте города, чтобы у уходивших из Ходжалы людей было больше времени – так удалось спастись 5379 горожанам. Однако националисты все же погнались за мирным населением и убили многих по дороге к Агдаму.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При захвате города 26 февраля 1992 года незаконные вооруженные формирования армянских националистов при поддержке наемников погубили 613 ходжалинцев, среди них 106 женщин и 63 ребенка, 8 семей истребили полностью. 1275 человек были взяты боевиками в плен, а 150 пропали без вести, включая 68 женщин и 26 детей. 487 горожан получили ранения, покидая Ходжалы.

Справедливость для Ходжалы

После массовых убийств в Ходжалы лидеры армянского национализма Серж Саргсян и Роберт Кочарян продолжили оккупацию азербайджанских территорий, а когда в 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня, захватили власть в Армении, взяв курс на затягивание мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Только в 2018 году они были свергнуты в ходе "бархатной революции", но новая власть во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, даже будучи прямым политическим врагом Кочаряна и Саргсяна, не стала выдавать их Азербайджану для правосудия. Напротив, Пашинян спровоцировал новые боевые действия осенью 2020 года, в ходе которых Карабахская война была завершена победой Азербайджана и капитуляцией Армении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кочарян, Саргсян и Оганян по-прежнему живут в Армении. Живы и многие из наемных солдат и офицеров 366-го полка Объединенных сил СНГ, включая не участвовавшего в массовых убийствах, но несущего ответственность за подчиненных комполка Юрия Зарвигорова. Все они подлежат суду, поскольку у совершенных ими преступлений нет срока давности. Пока злодеи находятся на свободе, Справедливость для Ходжалы остается неполной. Массовые убийства азербайджанцев все еще должны быть по праву оценены мировым сообществом, а их организаторы и исполнители – предстать перед военным трибуналом.

Однако сегодня, когда город освобожден от оккупантов и сепаратистов, у Справедливости для Ходжалы есть четкая перспектива. Азербайджан достиг полной победы над агрессором, самостоятельно обеспечил свою территориальную целостность и уже готовит Ходжалы к возвращению вынужденных переселенцев. Вскоре ходжалинцы вернутся на родину вместе с семьями, и город оживет. Это будет второй шаг Справедливости для Ходжалы, за которым обязательно последует третий – наказание преступников. Часть из них уже находятся в бакинских тюрьмах с сентября прошлого года, а значит, осталось лишь завершить этот процесс.