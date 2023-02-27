Останки жертв Ходжалинской трагедии найдены в Аскеране

Массовое захоронение нашли в Карабахе. Оно было расположено у стен Аскеранской крепости. В нем обнаружили останки жертв Ходжалинской трагедии − они были убиты, когда бежали из Ходжалы.

ЭКСКЛЮЗИВ

Останки нескольких человек были обнаружены в поселке Аскеран Ходжалинского района Карабахского экономического района Азербайджана, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Массовое захоронение находится на территории поселка Аскеран. Оно расположено у стен Аскеранской крепости.

Здесь похоронены люди, ставшие жертвами Ходжалинской трагедии.

По предварительной информации, здесь находятся останки восьми человек.