Массовое захоронение жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране

Останки мирных жителей, ставших жертвами Ходжалинской трагедии 1992 года, найдены в массовом захоронении в Аскеране. Представляем фото с места страшной трагедии.

Массовое захоронение жителей Ходжалинского района, ставших жертвами Ходжалинской трагедии в 1992 году, было обнаружено в поселке Аскеран в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Оно находится у стен Аскеранской крепости. Там побывали корреспонденты "Вестника Кавказа".

Информация о нем была получена во время следственных мероприятий от Рашида Бегларяна, признавшего свое участие в уничтожении мирного населения Ходжалинского района. Он рассказал, что во время захвата Ходжалинского района мирным жителям был предоставлен коридор для выхода из Ходжалинского района в Агдамский. Однако по пути мирные жители были расстреляны у Аскеранской крепости, там же они были похоронены.

После получения этих сведений были начаты поисковые работы, во время которых и было найдено это массовое захоронение – предположительно, в нем захоронены останки жителей Хождалинского района, не менее 8 человек. Работы будут продолжены, и не исключено, что число жертв увеличится.