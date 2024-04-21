Вестник Кавказа

До конца года в Ингушетии появятся 10 новых электрозаправок

До конца года в Ингушетии появятся 10 новых электрозаправок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые электрозаправки в Ингушетии открылись в прошлом году. До конца года региональные власти намерены открыть еще 10 зарядных станций. 

В Ингушетии до конца нынешнего года планируется открыть 10 зарядных станций для электротранспорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства. 

Благодаря новым заправкам владельцы электромобилей смогут заряжать их кратно быстрее. 

В правительстве республики отметили, что четыре электрозаправки разместят возле федеральной трассы "Кавказ". 

Региональные власти рассчитывают, что открытие новых зарядных станций и увеличение числа электромобилей положительно повлияют на экологию региона, а также отразятся на стоимости передвижения. 

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