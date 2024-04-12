В Ингушетии откроется крупнейший экстрим-парк

На территории Ингушетии будет построен крупнейший на территории СКФО экстрим-парк. В него войдут веревочный парк, разделенный на три зоны сложности по возрастным категориям, две трассы памп-трека для велосипедистов-экстремалов, а также зиплайн.

Ингушетия готовится стать домом для крупнейшего на Северном Кавказе экстрим-парка, который планируют создать на территории всесезонного курорта Армхи. Этот проект обещает стать ярким дополнением к туристической инфраструктуре региона и привлечь любителей активного отдыха со всей России и за ее пределами.

"В план развития курорта включен масштабный проект - строительство самого крупного на территории Северного Кавказа экстрим-парка. В него войдут веревочный парк, разделенный на три зоны сложности по возрастным категориям, две трассы памп-трека для велосипедистов-экстремалов, а также зиплайн длиной в 1 км"

– директор курорта Магомед Евлоев.

Почему выбор пал на Армхи?

Отметим, что Армхи был выбран в качестве места для строительства экстрим-парка не случайно. Расположенный в живописной местности с великолепными видами на горы, этот курорт предлагает уникальные возможности для организации различных экстремальных развлечений. Благоприятный климат, разнообразный ландшафт и развитая инфраструктура делают Армхи идеальным местом для создания парка, способного удовлетворить запросы самых требовательных посетителей.

Виды экстрим-развлечений

Посетители экстрим-парка в Армхи смогут насладиться широким спектром развлечений, включая зиплайн, горные лыжи, сноубординг, скалолазание, велосипедные прогулки по горным тропам, парапланеризм и многое другое. Незабываемые впечатления, адреналин и красота окружающей природы - вот что ждет гостей этого уникального места.