Что нужно знать о посещении зоопарка “Сказка” в Ялте?

В Ялте есть место, где можно не только увидеть экзотических животных, но и узнать много нового об их поведении и особенностях, а также покормить. Расскажем, где находится зоопарк “Сказка”, почему его стоит посетить, как до него добраться из центра Ялты, что там посмотреть, а также сколько стоит билет в 2024 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зоопарк "Сказка" - это одно из наиболее популярных мест отдыха в Ялте у семей с детьми. Здесь можно увидеть разнообразных животных, узнать больше о мире природы и просто хорошо провести время с семьей и друзьями.

Где находится Ялтинский зоопарк “Сказка”?

Зоопарк “Сказка” расположен в Крыму, в 4,5 км от центра Ялты. Зоопарк находится в поселке Виноградово на улице Кирова, 156. Расстояние от Южнобережного шоссе - 2 км. Это очень красивые места, поскольку к поселку прилегает территория Ялтинского горно-лесного заповедника с водопадами и смотровыми площадками. Ближайший к зоопарку горный утес Ставри-Кая имеет высоту более 600 м, от него к городу идет Боткинская тропа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему стоит посетить Ялтинский зоопарк “Сказка”?

“Сказка” был первым в СНГ частным зоопарком, он вырос из зооуголка при музее “Поляна Сказок”, история которого началась около 1960 года. И если музей то закрывался, то открывался, зоопарк “Сказка” работает с 1995 года. Более 10 лет назад владелец зоопарка также открыл в Крыму частный сафари-парк со львами “Тайган”.

Сказка остается самым большим в Крыму зоопарком как по величине, так и и по количеству животных. Здесь обитают более сотни видов животных и птиц, а число особей насчитывает около 1500.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одно из главных преимуществ зоопарка - это то, что животные здесь содержатся в просторных вольерах, где созданы условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания. Кроме того, в специально отведенных для этого местах разрешается кормить животных и птиц. Есть контактная зона “Фото с малышами”, где с животными можно сфотографироваться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Некоторые птицы, например пеликаны, лебеди и цесарки, содержатся не в вольерах, а свободно передвигаются по территории зоопарка. На территории зоопарка много клуб, с мая по октябрь продолжается сезон цветения роз.

Как добраться до Ялтинского зоопарка “Сказка”?

Добраться до зоопарка "Сказка" из центра Ялты можно несколькими способами:

На общественном транспорте - из центра города прямо до зоопарка можно доехать на маршрутке № 24, которая ходит от остановки "кинотеатр Спартак". Ближайшая к зоопарку остановка называется "Поляна Сказок", дальше около отеля "Поляна Сказок" есть еще остановка по требованию.

Маршрутка № 24 ходит несколько раз в час, но при желании можно доехать до предыдущей остановки, которая тоже называется "Поляна Сказок", там останавливаются другие маршрутки и автобусы (№55, №102, №115, №107, №128, №142, а также автобус Ялта-Бахчисарай, Ялта-Симферополь, Севастополь-Алушта и маршрутки Севастополь-Судак и Симферополь-Симеиз). От этой более дальней остановки пешком до зоопарка идти еще 9 минут. Таким образом, до зоопарка “Сказка” можно доехать из многих городов Крыма, не заезжая при этом в центр Ялты.

На такси - можно воспользоваться либо услугами местных служб такси, либо приложениями для вызова такси ("Волна", "Maxim", PickUp и UpTaxi).

На личном транспорте - припарковать автомобиль можно на парковке зоопарка, она не очень большая, но бесплатная (хотя в последние годы посетители жалуются, что за нее требуют 300 рублей). Парковочное место есть также недалеко от автобусной остановки. От центральной площади Ленина ехать на машине 4,7 км, без пробок этой займет всего 13 минут. Большая часть пути пройдет по улице Кирова.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в зоопарке “Сказка”?

В зоопарке "Сказка" можно увидеть более ста видов животных и птиц, включая львов, тигров, медведей, обезьян, зебр, яков, верблюдов, жирафов, кенгуру и многих других;

Морской аквариум расположен в отдельном здании, рыб там не так много, чем посетители часто недовольны, но вход красивый в виде головы акулы-мегалодона;

Экзотариум с ящерицами, змеями и крокодилами;

Детский музей “Поляна Сказок”, который находится по соседству, проводит представления с Бабой Ягой для самых маленьких. Там много тематических экспозиций, проводятся экскурсии.

На территории зоопарка есть детская площадка, аттракционы, кафе и туалеты. Ближайший ресторан “Речной ручей” находится за лесом напротив отеля “Поляна Сказок”, от зоопарка до него идти 10 минут по дороге.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит билет в Ялтинский зоопарк “Сказка” в 2024 году?

Стоимость посещения зоопарка “Сказка” с апреля 2024 года по 30 сентября составляет:

1000 рублей - билет для взрослых;

500 рублей - билет для детей с 3 до 10 лет (до 3 лет посещение бесплатное).

Других льгот нет, а оплатить билет в кассе можно только наличными деньгами.

С 1 октября по 31 марта стоимость билетов будет немного ниже:

800 рублей - вход для взрослых;

400 рублей - посещение детьми до 10 лет.

Стоимость отдельного билета в Морской аквариум для взрослых - 300 рублей, для детей 3-10 лет - 150 рублей.

Взрослый билет в Экзотариум стоит 200 рублей, детский билет стоит 100 рублей.

Стоимость посещения соседнего музея “Поляна Сказок” - 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей от 6 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой режим работы зоопарка “Сказка”?

Зоопарк “Сказка” открыт каждый день, но режим работы зависит от сезона:

летом - с 9 утра до 8 вечера;

осенью - с 9 утра до 6 вечера;

зимой - с 9 утра до 5 вечера.

Касса всегда закрывается на час раньше, чтобы у посетителей хватило времени на осмотр хотя бы части зоопарка. Распорядок работы Морского аквариума такой же. Детский парк-музей “Поляна Сказок” открыт каждый день с 9 утра до 5 вечера, касса закрывается на полчаса раньше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно помнить при посещении Ялтинского зоопарка?

Местность гористая и с коляской гулять по территории не очень удобно;

На территорию зоопарка не пускают приведенных с собой домашних животных;

Кормить животных лучше теми кормами, которые продаются у входа в зоопарк, поскольку они точно разрешены, например, капусту приносить не разрешено (стакан овощей или зерна стоит 100 рублей);

Нельзя совать руки в клетки, дразнить и пугать животных;

Необходимо тщательно следить за маленькими детьми на территории зоопарка;

Нельзя употреблять спиртные напитки и играть на музыкальных инструментах, а также ходить по газонам, срывать цветы и ломать ветки.