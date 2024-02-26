Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила с победой азербайджанскую шахматистку

Мехрибан Алиева поздравила с победой азербайджанскую шахматистку
© Фото: сайт Мехрибан Алиевой
Шахматистка из Азербайджана Ульвия Фаталиева победила в европейском турнире. Первый вице-президент республики поздравила спортсменку со званием чемпиона Европы.

В чемпиона Европы по шахматам, который проходил на греческом острове Родос, победила спортсменка из Азербайджанской Республики Ульвия Фаталиева.

В связи с этим первый вице-президент страны Мехрибан Алиева опубликовала на своем сайте поздравительное сообщение, в котором поблагодарила шахматистку за ее труд.

"Дорогая Ульвия! От души поздравляю тебя с блестящей победой! Спасибо тебе за твой труд и волю! Горжусь тобой! Азербайджану к лицу Победы!"

– Мехрибан Алиева

Фаталиева стала первой в истории республики чемпионкой Европы по шахматам.

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