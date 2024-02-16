Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева опубликовала пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Мехрибан Алиева
© Фото: пресс-служба первого вице-президента
В Азербайджане проходят траурные мероприятия, приуроченные к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. Публикацию об этом в соцсетях разместила первый вице-президент республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила  в социальных сетях публикацию в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

На изображении приведен лозунг «Справедливость к Ходжалы».

Отметим, что сегодня впервые в истории траурные мероприятия о ходжалинцах, погибших в ходе массовых убийств 26 февраля 1992 года, пройдут в самом Ходжалы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Мехрибан Алиева опубликовала пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
2050 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первые леди Азербайджана и Турции встретились в Анкаре

Первые леди Азербайджана и Турции встретились в Анкаре

Ильхам Алиев прилетел в Анкару

Ильхам Алиев прилетел в Анкару

Инаугурация Ильхама Алиева. Новая эпоха развития Азербайджана

Инаугурация Ильхама Алиева. Новая эпоха развития Азербайджана

Президент Азербайджана и первая леди страны отдали почести создателю государства

Президент Азербайджана и первая леди страны отдали почести создателю государства

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы