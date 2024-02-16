Мехрибан Алиева опубликовала пост в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В Азербайджане проходят траурные мероприятия, приуроченные к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида. Публикацию об этом в соцсетях разместила первый вице-президент республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила в социальных сетях публикацию в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

На изображении приведен лозунг «Справедливость к Ходжалы».

Отметим, что сегодня впервые в истории траурные мероприятия о ходжалинцах, погибших в ходе массовых убийств 26 февраля 1992 года, пройдут в самом Ходжалы.