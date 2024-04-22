Жители Нахчывана погибли из-за армянского боеприпаса

Две жизни унес артиллерийский снаряд ВС Армении, в годы Карабахской войны упавший в Садаракском районе Нахчывана, но не разорвавшийся. Он сдетонировал сегодня, погубив местных жителей.

Неразорвавшийся артиллерийский боеприпас, выпущенный армянскими войсками в годы Карабахской войны по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, стал причиной гибели двоих азербайджанских граждан.

Как сообщили в МВД и Генпрокуратуре Азербайджана, на этом боеприпасе сегодня подорвались жители Садаракского района НАР – 73-летний Вилаят Рзаев и 54-летний Адем Алиев. От полученных ранений они скончались на месте.

В настоящее время Генпрокуратура, после исследования места несчастного случая совместно с агентством по разминированию ANAMA, распорядилась о проведении ряда экспертиз, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

Этот инцидент показал, насколько сложной остается обстановка в Азербайджане на землях, затронутых Карабахской войной – опасность представляют не только сотни тысяч мин, оставленных оккупационными войсками Армении в освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура, но и тысячи неразорвавшихся снарядов на близких к фронту территориях Азербайджана.