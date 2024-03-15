Грузия делает ставку на транзитные заработки

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили на конференции Азиатского банка развития рассказал о намерении республики развивать свою экономику пассивным способом – через наращивание транзита грузов и ресурсов по своей транспортной инфраструктуре.
"Грузия позиционирует себя как государство на перекрестке Европы и Азии. Поэтому одним из столпов нашей экономической политики является укрепление транзитного потенциала страны"
– Лаша Хуцишвили
В связи с этим в фокусе внимания грузинского правительства находится строительство качественных автодорог, железных дорог, морских портов и другой инфраструктуры. Хуцишвили подчеркнул, что в этом вопросе Тбилиси рассчитывает на финансовую помощью международных структур.
Проекты, под которые Грузия развивает дороги, уточнил министр – это "Срединный коридор" и "Шелковый путь". Также Тбилиси планирует зарабатывать на транзите азербайджанской электроэнергии в ЕС, которая будет поставляться по дну Черного моря.