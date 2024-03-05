Вестник Кавказа

В Баку сообщили о росте транзитных грузоперевозок через Азербайджан

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Азербайджана сообщили, что транзитные грузоперевозки через страну увеличились. В 2023 году объем грузов составил почти 33 млн тонн.

Азербайджанский премьер Али Асадов сообщил, что сегодня в стране проводятся мероприятия по повышению пропускной способности международных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан.

Глава правительства подчеркнул, что в прошлом году объем перевезенных по транспортным коридорам грузов составил почти 33 млн тонн.

"Транзитные грузы составили 57% от общего объема перевозимых грузов. Транзитные грузоперевозки через территорию Азербайджана выросли на 12,5 процента"

- Али Асадов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан нацелился на рост товарооборота с Россией в 2024 году

Азербайджан нацелился на рост товарооборота с Россией в 2024 году

Москва и Баку утвердили план развития пунктов пропуска через госграницу

Москва и Баку утвердили план развития пунктов пропуска через госграницу

Премьер России прилетел в Баку

Премьер России прилетел в Баку

Михаил Мишустин летит с визитом в Азербайджан

Михаил Мишустин летит с визитом в Азербайджан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы