В Баку сообщили о росте транзитных грузоперевозок через Азербайджан

В правительстве Азербайджана сообщили, что транзитные грузоперевозки через страну увеличились. В 2023 году объем грузов составил почти 33 млн тонн.

Азербайджанский премьер Али Асадов сообщил, что сегодня в стране проводятся мероприятия по повышению пропускной способности международных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан.

Глава правительства подчеркнул, что в прошлом году объем перевезенных по транспортным коридорам грузов составил почти 33 млн тонн.

"Транзитные грузы составили 57% от общего объема перевозимых грузов. Транзитные грузоперевозки через территорию Азербайджана выросли на 12,5 процента"

- Али Асадов