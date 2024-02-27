Азербайджан нацелился на рост товарооборота с Россией в 2024 году

Азербайджанский премьер назвал Россию одним из самых важных торговых партнеров республики. В прошлом году товарооборот двух стран достиг составил более $4 млрд.

Азербайджан рассчитывает на рост товарооборота с Россией в этом году. Такое заявление сделал глава правительства страны Али Асадов на встрече с российским коллегой.

В частности, он подчеркнул, что Москва – один из самых важных торговых партнеров Баку.

"Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются поступательно, уверенно растет взаимная торговля. В 2023 году наш товарооборот достиг рекордного уровня – почти $4,4 млрд. По итогам текущего года надеемся дойти до новых высот"

– Али Асадов

Он также обратил внимание на то, что последние годы страны сумели нарастить взаимодействие по многим направлениям.

"Это инвестиционное взаимодействие, промышленная кооперация, сотрудничество в транспортной, энергетической, аграрной, культурно-гуманитарной сферах"

– глава правительства АР

Напомним, Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан. В рамках поездки ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.