Азербайджан нацелился на рост товарооборота с Россией в 2024 году

Азербайджан рассчитывает на рост товарооборота с Россией в этом году. Такое заявление сделал глава правительства страны Али Асадов на встрече с российским коллегой.
В частности, он подчеркнул, что Москва – один из самых важных торговых партнеров Баку.
"Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются поступательно, уверенно растет взаимная торговля. В 2023 году наш товарооборот достиг рекордного уровня – почти $4,4 млрд. По итогам текущего года надеемся дойти до новых высот"
– Али Асадов
Он также обратил внимание на то, что последние годы страны сумели нарастить взаимодействие по многим направлениям.
"Это инвестиционное взаимодействие, промышленная кооперация, сотрудничество в транспортной, энергетической, аграрной, культурно-гуманитарной сферах"
– глава правительства АР
Напомним, Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан. В рамках поездки ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.