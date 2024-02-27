Москва и Баку утвердили план развития пунктов пропуска через госграницу

Россия и Азербайджан утвердили план, в соответствии с которым будет развиваться пропускные пункты через границу. Кроме того, было подписано межправсоглашение, призванное регулировать использование и обслуживание моста через Самур.

Главы правительств России и Азербайджана утвердили план, в соответствии с которым будет развиваться пропускные пункты через границу.

Документ был подписан главой российского Минтранса Виталием Савельевым и его азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым.

Кроме того, было подписано межправсоглашение, призванное регулировать использование и обслуживание моста через Самур.

Этот шаг призван улучшить торгово-экономические связи и сделать процесс пересечения границы более эффективным. Развитие пунктов пропуска обладает большим значением для обоих государств. От улучшения инфраструктуры и процессов на пограничных пунктах зависит увеличение объемов товарооборота между РФ и АР, а также развитие туризма и укрепление двусторонних связей целом.