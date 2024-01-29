Азербайджан и Казахстан создадут инвестфонд для развития портов на Каспии

Развитию инфраструктуры портов Азербайджана и Казахстана на Каспийском море поможет новый инвестфонд. Страны планируют создать совместный инвестиционный фонд для развития важных проектов.

Азербайджан и Казахстан решили создать совместный инвестиционный фонд, он поможет развитию портов двух стран на Каспийском море. Об этом стало известно из заявления главы Минтранса Казахстана Марата Карабаева на 20-м заседании казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии в Астане. Делегацию Азербайджана на мероприятии возглавил глава Минэнерго Парвиз Шахбазов.

"В перспективе запланированы важные инфраструктурные проекты, которые могут быть профинансированы создаваемым казахстанско-азербайджанским инвестиционным фондом между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и азербайджанским инвестиционным холдингом. Одной из задач данного инвестиционного фонда будет развитие портовой инфраструктуры наших стран"

– Карабаев

Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 14,2% по сравнению с 2022 годом. Страны взаимодействуют в различных сферах, в том числе в транспортной, промышленной, энергетической.