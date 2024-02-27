Вестник Кавказа

Премьер России прилетел в Баку

Премьер России прилетел в Баку
© Фото: сайт Кремля
Михаил Мишустин прибыл в Азербайджан. Премьер России встретится с Ильхамом Алиевым и Али Асадовым. Запланировано также подписание ряда документов.

Российский премьер Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Азербайджан.

В рамках этого визита глава правительства страны проведет переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и своим коллегой Али Асадовым.

Помимо этого, планируется рассмотреть комплекс вопросов развития торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, состоится подписание ряда соглашений.

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