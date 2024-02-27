Премьер России прилетел в Баку

Михаил Мишустин прибыл в Азербайджан. Премьер России встретится с Ильхамом Алиевым и Али Асадовым. Запланировано также подписание ряда документов.
Российский премьер Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Азербайджан.
В рамках этого визита глава правительства страны проведет переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и своим коллегой Али Асадовым.
Помимо этого, планируется рассмотреть комплекс вопросов развития торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, состоится подписание ряда соглашений.