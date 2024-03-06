Фальшивые деньги обошлись махачкалинским мошенникам в 6-11 лет колонии

В Махачкале банду мошенников, распространявших поддельные рубли, осудили на продолжительные сроки в колонии и штрафы. Сумма фальшивок, которую они успели сбыть до поимки, составила 3,6 млн рублей.

Как рассказали сегодня в ВС Дагестана, пятерых мошенников, печатавших поддельные тысячерублевые и пятитысячные купюры, были осуждены сегодня в Махачкале. За подделку рублей они получили от шести до одиннадцати лет колонии.

Мошенничество с фальшивками было осуществлено осужденными в 2018-2020 годах, когда они ввезли в РФ и распространили через сообщников 3,6 млн поддельных рублей.

В приговоре опубликованы имена мошенников: Арсен Исаев, Ахмед Исаев, Ашот Косян, Александр Лемясов и Владимир Мардиян. Помимо сроков в колонии каждому из них также был вменен штраф на 200 тыс рублей.